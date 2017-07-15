ХК «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Торпедо» в Екатеринбурге

21:12 | 26.11.2019

26 ноября в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» со счётом 3:4 потерпел поражение в матче с «Торпедо».



Открыть счёт смогли гости уже на второй минуте встречи (автором первого забитого гола стал Рэтти Тай). Ещё через несколько минут Чарльз Геноуэй увеличил преимущество «Торпедо» до 0:2.



Во втором периоде Георгий Белоусов с передачи Павла Дацюка сократил отставание «Автомобилиста», однако вскоре гости в меньшинстве вновь вырвались вперёд – Дамир Жафяром забросил третью шайбу в уральские ворота.



В последнем игровом отрезке Брукс Мэйсек дважды пронзил ворота «Торпедо», однако сравнять счёт команда так и не смогла.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в четверг, 28 ноября, в Екатеринбурге с «Барысом». Начало в 19:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»