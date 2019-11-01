Пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, наградил Владимир Путин

20:35 | 21.11.2019

Фото: ТАСС

Сегодня, 21 ноября, во время торжественной церемонии в Кремлевском дворце, Президент Владимир Путин вручил награды Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину самолета Airbus321, совершившим аварийную посадку в кукурузном поле.



Напомним, 15 августа Дамир Юсупов и Георгий Мурзин совершили экстренную посадку в кукурузном поле из-за попадания в двигатель птиц. Все 226 пассажиров самолета остались живы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»