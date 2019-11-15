В Екатеринбурге из-за задымления из ресторана на Карла Либкнехта эвакуировали посетителей

19:12 | 17.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице на улице Карла Либкнехта случилось задымление бургерной. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, из помещения самостоятельно эвакуировались четверо посетителей.



«По прибытию пожарных подразделений было установлено, что причиной задымления стало тление жировых отложений в вытяжке. Огнеборцы ликвидировали тление с помощью огнетушителя», - рассказали в МЧС.



Как рассказали очевидцы, из-за задымления к зданию съехались 9 машин. Однако такое количество техники – лишь мера предосторожности. В МЧС сказали, что машины приехали в таком количестве из-за большого скопления людей в здании в это время.



В ходе инцидента никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»