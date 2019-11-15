Пожар на Нижнетагильской птицефабрике полностью ликвидирован

18:22 | 16.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожарные ликвидировали пожар на птицефабрики в Нижнем Тагиле. В 17:28 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.



Напомним, что сегодня утром загорелся склад птицефабрики на Салдинском шоссе. На месте происшествия работали 32 спасателя и восемь единиц спецтехники. Для координации действий сил на месте также был развернут штаб пожаротушения.



Сейчас пожарные дознаватели выясняют обстоятельства возгорания.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»