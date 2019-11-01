Филармонии быть: в Екатеринбурге снесут дом, из которого выселилась последняя жительница

15:23 | 14.11.2019

Фото: е1.ru

Последняя жительница пятиэтажки на Карла Либкнехта, 40 согласилась продать квартиру.



Ранее сообщалось, что Елене Шелковой, последней жительнице дома на К.Либкнехта, предлагали продать квартиру за 18 миллионов рублей, а также выкупить тираж ее медицинских брошюр и назвать музей в честь ее отца. Срок на раздумья истек и женщина согласилась выселиться из квартиры, но на своих условиях, отметил директор АНО «Центр развития социально-культурных инициатив» Игорь Дубровин.



Известно, что Шелкова продала квартиру компании «Бэл», но цена вопроса не сообщается. Дубровин отмечает, что все приобретенные «Бэлом» квартиры будут выкупаться АНО «Центр развития социально-культурных инициатив».



Напомним, на месте пятиэтажки планируется строительство нового концертного зала филармонии. Оттуда съехали все жильцы, в том числе, Елена Шелкова, которой поступало множество предложений.



Отметим, для выбора лучшей концепции зала был объявлен международный конкурс, в котором победило бюро Захи Хадид. Предполагается, что строительство нового зала филармонии будет завершено к 300-летию Екатеринбурга.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»