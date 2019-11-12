В Екатеринбурге пропал мужчина

09:05 | 13.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 42-летнего Евгения Борисова. С пятого ноября его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 176 см, xудощавое телосложение, зелёные глаза, чёрные короткие волосы. В день исчезновения был одет в чёрный пуховик, тёмно-синие джинсы, кроссовки и серую шапка.



Если вы видели пропавшего мужчину или хотите принять участие в его поиске – сообщите об этом инфоргу Анастасии по номеру телефона 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»