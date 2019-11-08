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10:50 | 9.11.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футболисты «Урала» сыграли с «Ахматом» вничью

ФК «Урал» сыграл с «Ахматом» на выездном матче в Грозном. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Как рассказали в пресс-службе уральского клуба, в первом тайме екатеринбуржцы отлично разыграли позиционное нападение, гол мог забить Владимир Ильин, но на его пути встал защитник. Во втором тайме Ильин также мог открыть счет, но пробил касание. Также гол мог забить Егорычев, но ему не удалось переиграть вратаря из команды соперников.

Добавим, что матч прошел на стадионе «Ахмат-Арена».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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