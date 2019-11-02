В столице Урала откроется лыжная трасса на СК «Уктус»

11:07 | 2.11.2019

Фото: Областная газета

В Екатеринбурге 2 ноября в 15:00 состоится техническое открытие лыжной трассы «Малая» на СК «Уктус». Желающих прокатиться просят приносить с собой лыжи или сноуборды.



В пресс-службе СК рассказали, что для посетителей будет работать въезд со стороны улицы Проходной, так как проезд по улице Зимней закрыт до 9 ноября.



Режим работы спорткомплекса:



- Понедельник-вторник с 11:00 до 22:00;

- Среда-пятница с 11:00 до 23:00;

- Суббота с 10:00 до 23:00;

- Воскресенье с 10:00 до 22:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»