УГМК и СвЖД вошли в число лучших налогоплательщиков Свердловской области

18:34 | 29.10.2019

Фото: Департамент информационной политики СО

Губернатор Евгений Куйвашев 29 октября вручил награды лучшим налогоплательщикам Свердловской области. Так, Почетным дипломом был награжден коллектив Свердловской железной дороги – филиала РЖД, награду из рук губернатора получил начальник СвЖД Иван Колесников.



Также в числе награжденных – компания УГМК (награду из рук губернатора получил директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов, благодарственным письмом наградили директора АО «Тепличное» - хозяйство агрохолдинга «УГМК-Агро» Романа Тягунова), Северский трубный завод, Первоуральский динасовый завод, ГАЗЭКС, свинокомплекс «Уральский», сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



«Хочу поблагодарить руководителей предприятий, признанных в этом году лучшими, и через них – выразить слова благодарности трудовым коллективам. Мы, со своей стороны, всегда будет делать все возможное, чтобы оказывать поддержку вашим предприятиям», – сказал глава региона.

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