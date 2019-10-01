Новости дня
11:15 | 24.10.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
Кубок УГМК по настольному теннису станет одним из критериев отбора в национальную сборную
Участие в турнире принимают сильнейшие спортсмены России и Казахстана, соревнования проходят в одиночном и парном разрядах.
«Ощущения от соревнования потрясающие. Клуб очень старается, мы это видим и всячески поддерживаем. Стоит отметить и Свердловскую область, которая постоянно предлагает федерации различные турниры. Мы рады, что совместно клуб и область оказывает весомую поддержку развитию настольного тенниса в стране. Мы идём навстречу клубу и делаем «Кубок УГМК» одним из главных этапов отбора к первенству Европы. В дальнейшем этот турнир станет площадкой для попадания в состав сборной России до 22 лет. Совместно с УГМК стремимся к этому», - отметил главный тренер сборных команд России Сергей Астахов, принявший участие в церемонии открытия турнира.
Призовой фонд турнира составил 450 000 р. победитель выиграет почти половину – 200 000 р. Это также обостряет конкуренцию и заставляет каждого спортсмена настраиваться только на высокий результат.
Соревнования проходят уже в четвертый раз, первые два года главный кубок оставался в Верхней Пышме, но в прошлом розыгрыше победил Лев Волин. В этом году теннисист из Самары вновь среди участников турнира, однако местные спортсмены готовы дать ему бой.
«Я пропускал турнир в прошлом году из-за болезни, поэтому в этом настроен хорошо выступить. Да, здесь много сильных спортсменов, но я чувствую, себя уверенно. Буквально вчера в рамках Континентального чемпионата обыграл Волина, это тоже придает сил», - рассказал игрок клуба УГМК Александр Тютрюмов.
По итогам первого дня спортсмены клуба – Тютрюмов, Антон Котов, Семен Шевнин и Илья Исаков пробились в основную сетку турнира. Всего в ней 16 человек. Остальные спортсмены будут бороться за утешительный финал.
Турнир продлится до 25 октября, именно тогда будут определены победители и призеры. Прямую трансляцию матчей основной сетки можно посмотреть на YouTube канале КНТ УГМК.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:27 | 24.10.2019
Предприятие по разработке Ново-Шемурского месторождения реализует экологическую программу по очистке воды
18:02 | 24.10.2019
В зоопарке Екатеринбурга появились кенгуру Хагена
17:47 | 24.10.2019
На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло ДТП, в котором погиб пешеход
17:19 | 24.10.2019
Детской поликлинике №13 города Екатеринбурга исполняется 70 лет
16:04 | 24.10.2019
В Свердловской области задержали мужчину, обвиняемого в краже 120 тысяч рублей с кредитной карты
15:56 | 24.10.2019
Участницы «Миссис Екатеринбург 2019» поддержат детей из онкоцентра
15:46 | 24.10.2019
В Пермском крае появятся два новых муниципальных округа
15:43 | 24.10.2019
В Прикамье меняется законодательство об упрощенной и патентной системе налогообложения
15:41 | 24.10.2019
Заксобрание края одобрило отзыв на федеральный проект об изменении закона о соцгарантиях для детей-сирот
15:35 | 24.10.2019
Заксобрание Прикамья в первом чтении приняло законопроекты, которые корректируют действие региональных СПИК
15:32 | 24.10.2019
До конца октября в Екатеринбурге назначат нового директора ЦПКиО
15:10 | 24.10.2019
В Екатеринбурге будут судить мужчину, подделавшего пятитысячные купюры
14:34 | 24.10.2019
Возле станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили человека
14:24 | 24.10.2019
Митинг против мусорного полигона в Екатеринбурге перенесли из центра в парк 50-летия ВЛКСМ
14:18 | 24.10.2019
Пермские школьники вышли в финал международного инженерного конкурса
14:16 | 24.10.2019
В Перми выдано разрешение на строительство физкультурно-спортивного центра на улице Академика Веденеева, 25
14:02 | 24.10.2019
В Екатеринбурге водитель на пешеходном переходе сбил девушку
13:37 | 24.10.2019
В выходные «Горьковка» приглашает пермяков на выставку и фестиваль
13:20 | 24.10.2019
Максим Решетников предложил перейти на подушевую оплату вывоза мусора
13:11 | 24.10.2019
В Прикамье впервые за 20 лет отреставрируют фонды художественной галереи
13:09 | 24.10.2019
В Екатеринбурге полицейские изъяли 19 тысяч литров алкогольной продукции
13:00 | 24.10.2019
В аварии в Крыму погиб владелец екатеринбургских сыроварен
12:58 | 24.10.2019
В Пермском крае появится еще два детских технопарка
12:50 | 24.10.2019
В Перми 3 ноября пройдет «Ночь искусств»
12:40 | 24.10.2019
В Екатеринбурге на Восточной расхлестались две легковушки
12:32 | 24.10.2019
В интернет-магазине МегаФона на Урале выросли заказы наушников