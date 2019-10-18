«Урал» обыграл «Тамбов» со счетом 1:2 в рамках 13-го тура РПЛ

20:42 | 19.10.2019

Фото: ФК «Урал»

В рамках 13-го тура РПЛ футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Тамбовом» на матче в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».



Интересно, что первый тайм для обеих команд прошел безрезультатно. Был нанесен лишь один удар в сторону ворот «Тамбова». Первый гол был забит Обуховым только на 61-й минуте игры с пенальти. Далее, на 74 минуте, игрок «Урала» Ильин сравнял счет. Второй гол «Уралу» принес футболист Ароян на 76 минуте.



Отметим, сейчас «Урал» находится на 6 строчке таблицы РПЛ с 17 очками. «Тамбов» замыкает турнирную таблицу с 8 очками.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»