В Верхней Пышме ночью полыхал частный жилой дом

11:37 | 16.10.2019

Минувшей ночью в Верхней Пышме на улице Железнодорожников в посёлке Крутом произошёл пожар. На площади 30 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава.



На ликвидацию открытого горения у спасателей ушло больше 40 минут. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»