Александр Высокинский назначил нового руководителя Управления культуры Администрации Екатеринбурга

16:44 | 2.10.2019

Фото: ОТВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал распоряжение о назначении Ильи Маркова на должность начальника Управления культуры Администрации города. В этой должности он сменил Татьяну Ярошевскую, которой предложили должность исполнительного директора МХАТ имени Горького.



До этого назначения Илья Марков совмещал две должности – директора центра культуры «Урал», а также исполнительного директора Дирекции городских праздничных мероприятий.



У Ильи Маркова большой опыт в организационной деятельности культурной направленности. С июля 2007 года он руководил муниципальным учреждением культуры «Городской дом музыки», участвовал в организации самых разнообразных музыкальных проектов на площадках Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мэрии.



С июля 2010 года Илья Марков занимал должность заместителяя начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, курируя работу всех муниципальных культурно-досуговых учреждений, занимался организацией крупнейших городских проектов (День города, День Победы, Ледовый городок и так далее).



С января 2012 года возглавил муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал» (МАУК «ЦК «Урал»).



Напомним, что предыдущий начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская занимала эту должность с 2004 года. В середине сентября она ушла в отставку.

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