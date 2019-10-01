Новые камеры появились на дорогах Урала возле школ и детсадов

09:15 | 2.10.2019

Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ГИБДД установила новые камеры вблизи школ и детсадов. Такая мера принята для того, чтобы обезопасить детей от ДТП.



В течение месяца радары, расположенные в местах ограничения скорости возле школ, зафиксировали более пяти тысяч нарушений скоростного режима.



Отметим, с начала года на Среднем Урале произошло уже 270 аварий с участием детей. Восемь несовершеннолетних погибли, ещё 301 ребёнок получил травмы различной степени тяжести.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»