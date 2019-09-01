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19:36 | 30.09.2019
Фото: ekb-on-air.ru
В Екатеринбурге осудят педофила, надругавшегося над двумя девочками
Два преступления были совершены в апреле-мае этого года. Сначала обвиняемый выследил 14-летнюю девочку у магазина, вошел вместе с ней в подъезд многоквартирного дома, где и надругался над подростком. Следующую жертву подсудимый приметил в автобусе – ей оказалась 11-летняя школьница. Он вышел вместе с ней на остановке и подкараулил девочку в малолюдном месте.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подозреваемого задержали сотрудники сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Екатеринбуржца обвиняют по статье «Действия сексуального характера в отношении малолетних, совершенные с применением насилия». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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