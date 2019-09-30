В екатеринбургском лесопарке Юго-Западный появятся функциональные тропинки

18:29 | 30.09.2019

Фото: «Атомстройкомплекс»

Группа профессиональных туристов из команды «Уральские экспедиции» выполнила «полевое» исследование парка Юго-Западный для обустройства дорожек для пешеходов и лыжников. Об этом сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекс».



Туристы в течение нескольких недель фиксировали тропинки лесопарка и их состояние, вооружившись GPS-трекерами. В результате исследования они собрали информацию обо всех 70 километрах тропинок и передали ее группе архитекторов и урбанистов. Благодаря этим данным эксперты в ближайшее время разработают маршрутный план и сделают перечень работ, необходимых для того, чтобы сделать тропинки функциональными. Будут сформированы прогулочные маршруты, рассчитанные на пешеходов, велосипедов, мам с колясками, лыжников и бегунов.



Чтобы маршрут не прерывался планируют организовать переход через улицу Амундсена. Руководитель направления стратегического развития «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова сообщила, что капитальный преобразований не планируется, но есть намерения сделать лесопарк понятным и удобным для горожан.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»