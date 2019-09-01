Новости дня
16:55 | 26.09.2019
Фото: Наталья Фёдорова, Ольга Дубровина
«Где обещанный сквер Кормильцева?»: возле здания Администрации Екатеринбурга начался пикет
«Сегодня у легендарного поэта, переводчика, издателя, одного из создателей Свердловского рок-клуба Ильи Кормильцева юбилей. Ему исполнилось бы 60 лет. Кормильцев родился в Свердловске, считаю, что для нашего города большая честь – быть его родиной. Полтора года назад мы выступили с инициативой увековечивания его имени на карте Екатеринбурга, думали, что со всеми бюрократическими проволочками к сегодняшней дате все произойдет. В декабре 2018 года на комиссии по топонимике в администрации города было принято решение назвать именем Кормильцева сквер на Белинского (перекресток Белинского-Декабристов). К слову, мы предлагали назвать именем поэта сквер за Оперным, он безымянный. Однако городские чиновники тогда сами предложили именно этот вариант. Прошло девять месяцев, а никаких движений по их собственным обещаниям нет»,- сообщила общественный деятель.
Напомним, более подробно о личности Кормильцева, о конфликте присвоения его имени скверу и многом другом мы писали в материале «Мы погибнем без этих крыльев». Также о скандале с чиновниками Гузель Аиткулова рассказывала «Вечерним ведомостям» в интервью.
«Я вышла на пикет, чтобы напомнить чиновникам о том, что нужно свои слова претворять в жизнь, а не бесконечно врать. Очень скверно, что сегодня, в день рождения поэта, в нашем городе так до сих пор нет памятного места. Кормильцев – это дух свободы. Хочу еще раз напомнить всем, что давайте уже менять батарейки, и быть людьми, и раз уж обещали – выполнять свои обещания, ведь это просто позорище, что такое происходит. В первый раз, когда нам отказали в увековечивании его имени, нам предложили собирать подписи, это было еще при старой администрации. Что ж, раз при новой тоже только обещания, мы решили действительно начать собирать подписи за увековечивание имени Кормильцева»,- сообщила активистка.
Во время пикета к активистке подошли сотрудники полиции и попросили документы.
Отметим, общественники из организации «Май» накануне установили на деревьях, столбах и скамейках в аллее на улице Белинского (перекресток Белинского-Декабристов) таблички с надписью «Сквер, который так и не назвали именем Кормильцева».
Напомним, сегодня в «Свободе Концерт Холл» состоится фестиваль «Иллюминатор», где активисты и будут собирать подписи. Начало в 19:00. Вход свободный.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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