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Через несколько дней екатеринбуржцы обсудят проект Основинского парка
Иллюстрация: основинский.рф
В среду, 27 ноября, в Екатеринбурге состоится общественное обсуждение проекта благоустройства Основинского парка. Какой предлагают сделать природную зону в черте города, можно посмотреть уже сейчас, на особо сделанном сайте парка.
Разбиение на несколько зон, детские площадки, фонтан с амфитеатром, небольшая кафешка, высотная дорога, возвышающаяся над парком на сваях. Визуально образ будущего парка подаётся красочно. Хотя уже сейчас возникает вопрос — а при таком обилии различных искусственных объектов, останется ли в парке место, собственно, природе — деревьям, кустарникам, естественной почве? Наверняка этот вопрос будет звучать и в среду на обсуждении проекта, которое состоится в помещении школы №165 (улица Садовая, 18).
Мастер план реконструкции составлен совместными усилиями команды Парка Маяковского и администрацией Кировского административного района Екатеринбурга, на территории которого и расположен Основинский парк. К обсуждению приглашают не только жителей района, но и экозащитников, представителей бизнеса, урбанистов. Чтобы попасть на обсуждения, нужно пройти онлайн-регистрацию.
Как напомнили авторы проекта, Основинский парк появился в 1920 году на месте соснового бора. Реку, в честь которой и был назван парк, в середине 70-х упрятали в подземный коллектор. А со временем стройками и сам парк урезали до 15 гектаров. Сейчас головная боль жителей района — как бы не застроили и остатки парка. Место же это они так любят, что звучат даже предложения снести врезавшийся в природную Парк-Хаус и освободившееся пространство вновь засадить деревьями. Увы, но такого решения проект не предусматривает.
Разбиение на несколько зон, детские площадки, фонтан с амфитеатром, небольшая кафешка, высотная дорога, возвышающаяся над парком на сваях. Визуально образ будущего парка подаётся красочно. Хотя уже сейчас возникает вопрос — а при таком обилии различных искусственных объектов, останется ли в парке место, собственно, природе — деревьям, кустарникам, естественной почве? Наверняка этот вопрос будет звучать и в среду на обсуждении проекта, которое состоится в помещении школы №165 (улица Садовая, 18).
Мастер план реконструкции составлен совместными усилиями команды Парка Маяковского и администрацией Кировского административного района Екатеринбурга, на территории которого и расположен Основинский парк. К обсуждению приглашают не только жителей района, но и экозащитников, представителей бизнеса, урбанистов. Чтобы попасть на обсуждения, нужно пройти онлайн-регистрацию.
Как напомнили авторы проекта, Основинский парк появился в 1920 году на месте соснового бора. Реку, в честь которой и был назван парк, в середине 70-х упрятали в подземный коллектор. А со временем стройками и сам парк урезали до 15 гектаров. Сейчас головная боль жителей района — как бы не застроили и остатки парка. Место же это они так любят, что звучат даже предложения снести врезавшийся в природную Парк-Хаус и освободившееся пространство вновь засадить деревьями. Увы, но такого решения проект не предусматривает.
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