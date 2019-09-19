Общество
12:50 | 20.09.2019
Фото: vk.com
Мы погибнем без этих крыльев
Как Екатеринбург готовится отпраздновать юбилей поэта Ильи Кормильцева
«Это музыка будет вечной»
Накануне 60-летия хотелось бы напомнить о величине личности поэта, о том, почему сегодня именно то самое время, когда его особенно не хватает, и не только культуре – обществу. Илья Кормильцев стал легендой не только как рок-поэт. Хотя переоценить его влияние на рок-культуру невозможно – Кормильцев один создателей Свердловского рок-клуба, автор текстов большинства теперь уже вечных песен Наутилуса Помпилиуса, Насти Полевой, Урфин Джюса и многих и многих других. Илья Кормильцев – переводчик (так, культовый «Бойцовский клуб» Паланика чаще всего издается в переводе Ильи Валерьевича), талантливый и смелый издатель, но главное, Илья Кормильцев был по-настоящему свободным человеком. Уровень его свободы всеобъятен. Настоящее, а не деланное и видимое, уважение и восприятие к различным, часто противоположным, мнениям, идеям, идеологиям.
Столица Урала будет встречать 60-летие поэта «Иллюминатором». Этот фестиваль в Екатеринбурге будет проходить впервые, хотя в Москве в этом году он состоится в десятый раз. Музыкальные группы, поэты и люди, лично знакомые с Ильей, соберутся под крышей «Свободы Концерт Холла». В качестве ведущего мероприятия приглашен Алексей Коршун – ведущий радио Rock Arsenal и редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуба. Свои произведения и произведения Ильи Валерьевича представят группы, вдохновленные его творчеством, – «Намбату», «ТимерТау», «Территория тишины», Виталий Игнатов и «Оркестр N», Белла Риасс и группа «Тарантина», Сергей Суховеев и группа «Нетакие» и поэт Константин Комаров.
«Смысл фестиваля, как я его вижу, состоит в самом фестивале и его проведении. По сути, это сам Илья проводит ежегодную встречу и приглашает на неё интересных, на его взгляд, музыкантов, поэтов, режиссёров и других деятелей искусства. Это, по сути, андеграунд, то, что существует помимо официальных структур в поле культурного слоя», – отмечает Александр Самойленко, организатор и идейный вдохновитель фестиваля «Иллюминатор» в Москве.
Главными организаторами в Екатеринбурге выступили Антон Стравинский и Илья Бонд при участии Екатеринбургского рок-клуба, на территории которого и пройдет фестиваль. «Здесь собираются те, для кого гражданская позиция, внутренняя свобода и творческое высказывание – не пустой звук. На памятнике Илье Кормильцеву высечены строки: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». Лучше сказать вряд ли получится. И именно поэтому, каждый год, чтобы люди помнили, а музыка не кончалась, мы и делаем этот фестиваль», – отмечают Антон Стравинский и Илья Бонд.
«Для уральской поэзии и музыки Илья Кормильцев – фигура знаковая, поэтому странно, что в Екатеринбурге такой фестиваль проводится впервые. Но теперь, когда начало положено, я надеюсь, что в будущем это мероприятие станет традиционным. Многие молодые музыканты и слушатели хорошо знакомы с творчеством свердловских групп, но им ничего не говорит имя автора стихов, на которые создавались по-настоящему культовые песни, а значит пришло время о нем рассказать», – делится своим мнением Мария Тарасова, руководитель пресс-центра Екатеринбургского рок-клуба.
«И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой»
Соорганизатором фестиваля также стала молодежная организация «МАЙ». Полтора года назад майцы вышли с инициативой о присвоении имени Кормильцева какому-либо объекту – улице, скверу, парку. Гузель Аиткулова, лидер «МАЯ», рассказывала нашему изданию (Ссылка) о том, как сначала обращения в госорганы (а такие вопросы решаются только на уровне чиновников) перенаправлялись от одного к другому, а городские чиновники отнеслись к инициативе негативно, предлагали собирать подписи (это было при старой администрации, еще до Высокинского), при этом инициатива была поддержана свердловским министром культуры Светланой Учайкиной. Когда главой Екатеринбурга стал Высокинский ситуация поменялась – вопрос был вынесен на обсуждение комиссии по топонимике в декабре прошлого года. Тогда члены комиссии приняли решение присвоить имя Ильи Кормильцева аллее на Белинского-Декабристов («МАЙ» предлагал сквер за оперным, аллея на Белинского – предложение горадминситрации). Однако прошел почти год, а слово никто не сдержал – объекта имени Кормильцева как не было, так и нет.
«Екатеринбург – город свободный, сильный, жители столицы Урала всегда гордились и гордятся этой свободой. Имя Кормильцева на карте города просто необходимо нам. Особенно сейчас, когда мы видим вот эти все попытки «задушить» любые всплески свободы, причем свободы конституционной, свободы личностной, свободы культурной, свободы выражения своей политической и гражданской позиции, – говорит Аиткулова. – Ситуация с аллеей или сквером Кормильцева выглядит крайне нелепой – прошел почти год с заседания комиссии по топонимике, где вопрос вроде был решен. Кроме этого, нам непонятна ситуация с деньгами, которые были выделены на благоустройство этого сквера по Белинского. Нам зимой чиновники Октябрьской администрации говорили, что вот, мол, нужно сначала что-то там благоустроить, а потом присваивать имя, хотя мы заявляли, что готовы искать финансирование, в том числе на площадках народного сбора средств, чтобы сделать это место действительно культовым и посвященным Илье Валерьевичу. Например, установить какие-то памятные знаки со строчками его стихов. Но деньги были выделены, в феврале какая-то компания выиграла тендер на проект по благоустройству, деньги они, видимо, получили, а благоустройства так и не случилось. Позорно, что это все происходит в год юбилея Кормильцева. Неужели очередной «пилёж»? На ум приходят строчки поэта «И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой».
Во время фестиваля молодежная организация «МАЙ» планирует организовать сбор подписей в поддержку присвоения имени поэта городскому объекту. «Я не понимаю, почему нам приходится возвращаться к теме сбора подписей – это крайне странно – представьте, мы бы собирали подписи за то, чтобы именем Есенина или Маяковского назвали бы улицу. Это примерно то же самое. Однако раз с чиновниками нельзя говорить человеческим языком, видимо, придется бюрократическим. Абсолютно убеждена, что имя Кормильцева на карте нашего города только украсит Екатеринбург, поэтому на этом замечательном памятном фестивале «Иллюминатор» мы организуем сбор подписей», – отмечает Гузель Аиткулова.
Фестиваль «Иллюминатор» в Екатеринбурге состоится 26 сентября в 19-00 по адресу Черкасская, 12, «Свобода Концерт Холл». Вход свободный. Если у вас не получится посетить фестиваль, но вы хотели бы принять участие в сборе подписей в поддержку присвоения имени большого поэта Ильи Кормильцева аллее или скверу в столице Урала, можете писать на почту: karmakom60@gmail.com.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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