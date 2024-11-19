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Под Камышловом сбили подростка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 24 ноября, около 18.00 под Камышловом 49-летняя водительница Volkswagen Sharan сбила 16-летнего подростка, переходившего через дорогу к остановке.
Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, юноша шёл на автобусную остановку, чтобы поехать в госте к бабушке, но водительница Volkswagen его не увидела на дороге. В результате ДТП парня с травмами головы и ног увезли в больницу.
На женщину составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу, а на юношу – по статье 12.29 КоАП РФ, за отсутствие световозвращающих элементов на верхней одежде.
Кроме этого, инспекторы зафиксировали недостатки улично-дорожной сети, в частности отсутствие освещения и дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2, обозначающих «Пешеходный переход».
Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, юноша шёл на автобусную остановку, чтобы поехать в госте к бабушке, но водительница Volkswagen его не увидела на дороге. В результате ДТП парня с травмами головы и ног увезли в больницу.
На женщину составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу, а на юношу – по статье 12.29 КоАП РФ, за отсутствие световозвращающих элементов на верхней одежде.
Кроме этого, инспекторы зафиксировали недостатки улично-дорожной сети, в частности отсутствие освещения и дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2, обозначающих «Пешеходный переход».
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