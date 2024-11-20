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В выходные крупный пожар произошёл в Верхней Пышме
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
Минувшие выходные выдались очень неспокойными у свердловских пожарных. Только в воскресенье, как уже писали Вечерние Ведомости, по области случилось 20 возгораний. Ещё 14 техногенных пожаров вспыхивало в субботу, а самый крупный из них — в Верхней Пышме.
В субботу, 24 ноября, в Верхней Пышме специалистам пожаротушения пришлось бороться с огнём, который разгулялся на площади в 250 квадратных метров. Горели частные жилые строения по улице Некрасова — два соседних дома и постройки в их дворах, включая деревянную баню. Был риск, что «красный петух» перекинется и на другие строения по этой улице, но усилиями огнеборцев этого удалось избежать.
Задача у пожарных выдалась не из простых. Вызов в дежурную часть поступил ещё днём, а работу высланные к месту пожара 29 человек заканчивали уже в темноте. Было почти восемь часов вечера, когда была погашена последняя искорка и все погорелые конструкции разобраны.
Самым крупным воскресным возгоранием, судя по сводкам МЧС Свердловской области, стал пожар в Краснотурьинске на улице Горького. Там вспыхнул склад временного хранения опила. Площадь пожара составила 63 квадратных метра, что в сравнении с субботним, верхнепышминским — сущая ерунда. Над тушением краснотурьинского пожара работали 7 специалистов и справились они чуть больше, чем за полчаса.
В субботу, 24 ноября, в Верхней Пышме специалистам пожаротушения пришлось бороться с огнём, который разгулялся на площади в 250 квадратных метров. Горели частные жилые строения по улице Некрасова — два соседних дома и постройки в их дворах, включая деревянную баню. Был риск, что «красный петух» перекинется и на другие строения по этой улице, но усилиями огнеборцев этого удалось избежать.
Задача у пожарных выдалась не из простых. Вызов в дежурную часть поступил ещё днём, а работу высланные к месту пожара 29 человек заканчивали уже в темноте. Было почти восемь часов вечера, когда была погашена последняя искорка и все погорелые конструкции разобраны.
Самым крупным воскресным возгоранием, судя по сводкам МЧС Свердловской области, стал пожар в Краснотурьинске на улице Горького. Там вспыхнул склад временного хранения опила. Площадь пожара составила 63 квадратных метра, что в сравнении с субботним, верхнепышминским — сущая ерунда. Над тушением краснотурьинского пожара работали 7 специалистов и справились они чуть больше, чем за полчаса.
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