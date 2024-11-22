Гармонией уральских храмов предлагает полюбоваться новый фотоальбом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Из печати вышел новый фотоальбом под названием «Гармония храмов Уралов». В красочное «подарочное» издание вошли семь митрополий региона.По сообщению телеграм-канала Уральского государственного архитектурно-художественного университета, книгу выпустило издательство «Квист» при поддержке Екатеринбургского отделения Императорского Православного Палестинского общества. Авторы фотоальбома Николай Рундквист и Александр Баранов разместили на его страницах фотоизображения, сделанные на территории храмов Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Башкортостана, Оренбуржья, Кургана и Тобола, то есть, по сути, всего Урала. Сопровождаются снимки текстовой информацией о сфотографированных религиозных объектах.УрГАХУ заинтересовалось фотоальбомом «Гармония храмов Урала» не только потому, что книга представляет интерес и для архитекторов, в том числе. На первых страницах издания размещено развёрнутое предисловие за авторством Александра Долгова, действующего ректора вуза.Фотоальбом «Гармония храмов Урала» выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров и со временем вполне может стать достаточно большой библиографической редкостью.