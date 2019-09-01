В центре Екатеринбурга появились таблички с надписью «Сквер, который так и не назвали именем Кормильцева»

25 сентября, накануне юбилея легендарного поэта Ильи Кормильцева, неизвестные развесили таблички на столбы, деревья и скамейки аллеи на улице Белинского (перекресток Белинского-Декабристов).Ранее стало известно, что эту аллею должны назвать именем Кормильцева. Такое решение было принято в декабре 2018 года на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов в Екатеринбурге. Однако прошел уже год, но администрация города так и не выполнила свое обещание.Видимо, таким образом горожане выразили свой протест по данному поводу.Напомним, что завтра, 26 сентября, поэту, переводчику и издателю Илье Кормильцеву исполнилось бы 60 лет. Он родился в Свердловске в 1959 году, учился в Уральском государственном университете. Кормильцев является автором текстов группы «Наутилус Помпилиус» и других рок-групп, он один из создателей Свердловского рок-клуба.