Рядом с детским лагерем под Ревдой поймали наркозакладчика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Под Ревдой задержали мужчину, закладывавшего наркотики рядом с детским лагерем. «Кладменом» оказался 39-летний житель Дегтярска.Как рассказали в «Патрульном участке», мужчину заметили на обочине дороге, рядом с детским лагерем, где он делал тайник. В карманах у него нашли один пакетик с гашишем, а в машине – четыре куска пластилина, внутри каждого из которых тоже было спрятано по пакетику. Всё это общей массой 12,13 грамм. В закладке, которую сделал мужчина, нашли гашиш массой 2,98 грамм.В телефоне «кладмена» полицейские нашли переписку и фотографии с координатами и геолокацией других тайников с наркотиками, которые он тоже мог сделать.Известно, что задержанный ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков и грабеж. Теперь ему грозит новый срок до 15 лет лишения свободы.