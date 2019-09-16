Жителю Петрокаменского пришла квитанция на 47 тысяч рублей

17:51 | 16.09.2019

Жителю села Петрокаменское под Нижним Тагилом за полив огорода выставили счёт в 47 тысяч рублей. Мужчина пользовался водой для полива на протяжении всех трёх летний месяцев. Об этом сообщает АН «Между строк».



По словам мужчины, раньше ему ежемесячно приходили квитанции на 1,5 тысячи рублей, однако летом ему не прислали ни одного письма. В конце лета зато пришлам одна квитанция на 47 тысяч рублей.



В компании «ЭнергосбыТ Плюс» подтвердили факт начисления средств, но заявили, что сумма накопилась за четыре месяца: семь тысяч рублей за май и по 14 тысяч за летние месяцы.



В МУП «ПКВТЭ» объяснили, что начисление средств проводилось по постановлению РЭК. Кроме того, в управляющей компании пообещали разобраться с ситуацией и сделать перерасчёт.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»