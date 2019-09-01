Новости дня
16:58 | 16.09.2019
В Екатеринбурге на Объездной автодороге грузовик Volvo раздавил пешехода
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга информацию о ДТП подтвердили
«Произошел наезд на пешехода, переходившего через проезжую часть дороги в неустановленном месте. Он погиб. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД. За рулем автомашины Volvo находился 41-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 9 лет», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Со слов водителя большегруза, он двигался по средней полосе Объездной автодороги, когда увидел пешехода, начавшего перебегать проезжую часть. Он попытался избежать наезда, но предотвратить ДТП не удалось, не хватило тормозного пути.
По словам очевидцев ДТП, под колесами грузовика погиб бездомный мужчина. В настоящее время проводится проверка, сотрудники ГИБДД Екатеринбурга устанавливают как личность погибшего, так и все обстоятельства произошедшего.
© «Вечерние ведомости»
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