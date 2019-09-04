В Екатеринбурге по Макаровскому мосту трамваи будут ходить бесшумно

15:34 | 5.09.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге 14 октября откроется движение трамваев по Макаровскому мосту. Об этом заявил заместитель директора по производству ООО «ГУДСР» Алексей Павловский.



Для трамваев на мосту проложили специальные пути, созданные по особой технологии, впервые применяемой в Екатеринбурге. Павловский рассказал, что технология исключает вибрационные воздействия на мост, так как каждая рельса находится в резине. К тому же, исключается ударная нагрузка, потому что каждая рельса сварена, нет стыков. Кроме того, использование фибробетона обеспечивает безремонтную эксплуатацию данной трамвайной линии в течении 50 лет.



Благодаря данной технологии поглощается шум от движения трамвая. По словам замглавы горадминистрации Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов, не исключается возможность применения подобных инноваций на других мостах, где проходят трамвайные линии.



Напомним, что трамвайное движение по Макаровскому мосту планировали открыть 1 сентября. Но из-за освоения новой технологии и «технологических простоев» сроки решили сдвинуть.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»