Новости дня
20:41 | 3.09.2019
Фото:РЕН ТВ
Массовое убийство в школе планировали два подростка в Свердловской области
Информацию о планируемом, но к счастью для всех, не состоявшемся массовом убийстве, подтвердил источник в силовых структурах. Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).
По его словам, двое ранее незнакомых друг другу молодых людей, оба из неблагополучных семей и обоих не сложились отношения со сверстниками, познакомились через соцсети, состоя в группах, посвященных «Колумбайну» - школе в штате Колорадо в США. Там двое старшеклассников напав на учеников, убили 12 детей и одного учителя, кроме того ранили еще 23 человека. После чего застрелились сами.
Как рассказал собеседник, подростки собирались повторить историю, устроив массовое убийство и взрывы 2 сентября. Они рассматривали два места, где по их мнению они могли осуществить свой план: школа или техникум.
«Они активно искали взрывчатку, и намерения у них были очень серьезные. Собирались всех закрыть, расстрелять и взорвать. Но силовики вовремя среагировали», — рассказал он.
После случившегося, по данным издания «Между строк», ситуацию обсуждали на экстренном совещании директоров школ Кушвы, где в качестве одной из предупредительных мер против таких случаев предложили установить турникеты в учебных заведениях.
В пресс-службах ГУ МВД, УФСБ и СУ СКР по Свердловской области от комментариев произошедшего воздержались.
Кстати, как стало известно «Вечерним ведомостям» в настоящее время полицейскими проводится ещё одна проверка. Поводом стало видео, размещённое в социальной сети «ВКонтакте». В своём видеообращении 13-летний подросток из Нижнего Тагила, угрожает «уничтожить всю школу». Как заявил в беседе с правоохранителями сам мальчик, он также подвергался травле сверстников. Известно, что ребенок состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В настоящее время полиция проводит профилактические мероприятия, как с самим ребенком, так и с его родственниками. Подверглась проверке и школа, где обучается мальчик.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:06 | 3.09.2019
Делегация ООН-Хабитат заявила о высокой готовности Екатеринбурга к Всемирному дню городов
19:59 | 3.09.2019
В Екатеринбурге закрыли движение по улице Черкасской
19:27 | 3.09.2019
В Березовском лесной участок площадью несколько гектар могут вырубить по решению суда
19:05 | 3.09.2019
В Нижнем Тагиле суд назначил штраф детсаду, в котором ребенок травмировал ногу на физкультуре
18:41 | 3.09.2019
За первое полугодие 2019 года финансовый результат предприятий Пермского края увеличился почти в два раза
18:39 | 3.09.2019
В Свердловской области начался дополнительный период для сдачи ЕГЭ
18:37 | 3.09.2019
Свердловское Минприроды взыскало с компании депутата-единоросса больше двух миллионов рублей
18:28 | 3.09.2019
Модернизация крупнейшего текстильного предприятия Прикамья позволит выпускать более 60 млн квадратных метров ткани в год
18:18 | 3.09.2019
Жители Свердловской области помянули жертв теракта в Беслане
18:10 | 3.09.2019
В Прикамье при поддержке краевых властей оборудуют два класса для детей с особенностями развития
18:03 | 3.09.2019
На осеннюю сессию молодежного форума уже зарегистрировалось более 1,2 тысячи человек
17:56 | 3.09.2019
В Екатеринбурге пройдет вторая премьера авангардной оперы
17:51 | 3.09.2019
Минприроды выявило карьер в Березовском, загрязняющий местный ручей
17:48 | 3.09.2019
В Прикамье проходит «Антиспайс»
17:38 | 3.09.2019
В Екатеринбурге пройдет Всероссийский фестиваль «Реальный театр»
17:20 | 3.09.2019
«Не пугают ни волны, ни ветер»: зачем бизнесу парусные регаты
17:20 | 3.09.2019
В день выборов зауральцам предлагают пройти бесплатное медобследование на избирательных участках
16:55 | 3.09.2019
Командир А321 возвращается к выполнению своих обязанностей
16:29 | 3.09.2019
В Екатеринбурге разыскиваются двое злоумышленников, подозреваемых в изнасиловании девушки
15:47 | 3.09.2019
РМК поможет организовать День города в Челябинске
15:35 | 3.09.2019
В Екатеринбурге изменился список для опроса по строительству храма Святой Екатерины
14:58 | 3.09.2019
Гори, гори ясно: в поселке Октябрьский разгорелся пожар
14:46 | 3.09.2019
В Перми подписано постановление о начале отопительного сезона
14:32 | 3.09.2019
В ходе прямого эфира с губернатором Прикамья в Instagram обсудили поборы в школах и льготы для ИП
14:14 | 3.09.2019
Синоптики снова прогнозируют заморозки в Курганской области