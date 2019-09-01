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20:41 | 3.09.2019

Фото:РЕН ТВ

Массовое убийство в школе планировали два подростка в Свердловской области

Два 16-летних подростка собирались устроить массовое убийство в школе № 1 города Кушвы Свердловской области или в Баранчинском электромеханическом техникуме, расположенном в том же городе. Примером для юных «террористов» послужил теракт в американской школе «Колумбайн». Об этом сегодня сообщило агентство «Между строк».

Информацию о планируемом, но к счастью для всех, не состоявшемся массовом убийстве, подтвердил источник в силовых структурах. Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

По его словам, двое ранее незнакомых друг другу молодых людей, оба из неблагополучных семей и обоих не сложились отношения со сверстниками, познакомились через соцсети, состоя в группах, посвященных «Колумбайну» - школе в штате Колорадо в США. Там двое старшеклассников напав на учеников, убили 12 детей и одного учителя, кроме того ранили еще 23 человека. После чего застрелились сами.

Как рассказал собеседник, подростки собирались повторить историю, устроив массовое убийство и взрывы 2 сентября. Они рассматривали два места, где по их мнению они могли осуществить свой план: школа или техникум.

«Они активно искали взрывчатку, и намерения у них были очень серьезные. Собирались всех закрыть, расстрелять и взорвать. Но силовики вовремя среагировали», — рассказал он.

После случившегося, по данным издания «Между строк», ситуацию обсуждали на экстренном совещании директоров школ Кушвы, где в качестве одной из предупредительных мер против таких случаев предложили установить турникеты в учебных заведениях.

В пресс-службах ГУ МВД, УФСБ и СУ СКР по Свердловской области от комментариев произошедшего воздержались.

Кстати, как стало известно «Вечерним ведомостям» в настоящее время полицейскими проводится ещё одна проверка. Поводом стало видео, размещённое в социальной сети «ВКонтакте». В своём видеообращении 13-летний подросток из Нижнего Тагила, угрожает «уничтожить всю школу». Как заявил в беседе с правоохранителями сам мальчик, он также подвергался травле сверстников. Известно, что ребенок состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В настоящее время полиция проводит профилактические мероприятия, как с самим ребенком, так и с его родственниками. Подверглась проверке и школа, где обучается мальчик.

© «Вечерние ведомости»

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