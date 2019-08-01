«Ночь кино» посетили более 30 тысяч свердловчан

19:56 | 26.08.2019

Фото:Департамент информационной политики Свердловской области

Более 30 тысяч человек в Свердловской области посетили показы Всероссийской акции «Ночь кино». Как рассказали в региональном департаменте информполитики, уральцы могли посмотреть фильмы в 105 культурных учреждениях.



В этом году в афишу акции вошли фильмы «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Отмечается, что больше всего зрителей побывало в киноконцертном театре «Прогресс» Асбестовского городского округа (1931 зритель), центре досуга «Родина» в Серове (1800 зрителей); городском центре досуга «Азов» в Полевском (1056); Центре культуры и досуга городского округа Красноуфимск (788 зрителей); Инновационном культурном центре в Первоуральске (761 зритель) и Доме кино (798 зрителей).



Помимо просмотра кино гости акции могли также и принять участие в различных развлекательных мероприятиях. Так, на площадке Дома кино в Екатеринбурге, зрители могли посетить выставку и выступление кавер-исполнителей, а в Свердловском областном фильмфонде люди могли посетить экскурсию «От плёнки к цифре».



Следует отметить, что в этом году всероссийская акция «Ночь кино», организованная министерством культуры РФ и Фондом кино, проводится в четвёртый раз.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»