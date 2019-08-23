В Екатеринбурге на станции «Первомайская» поезд насмерть сбил пенсионерку

15:08 | 25.08.2019

Фото: geotop.msk.ru



В столице Урала поезд сбил 95-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм.



В Управлении на транспорте МВД по УрФО пояснили, что происшествие случилось в районе железнодорожной станции «Первомайская» в 12:30. О случившемся полицейским рассказал билетный кассир. 95-летняя свердловчанка переходила пути перед поездом, следовавшим в Пензу из Нижневартовска.



На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»