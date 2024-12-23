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В Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим на новогодние праздники
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 28 декабря по 8 января действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
В рамках режима городские власти совместно с МЧС усилят надзор за продажей, хранением и использованием пиротехники. Также запланированы проверки исправности пожарных гидрантов и подготовка средств пожаротушения на случай чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники МЧС проведут рейды и учения, установят дежурства.
В рамках режима городские власти совместно с МЧС усилят надзор за продажей, хранением и использованием пиротехники. Также запланированы проверки исправности пожарных гидрантов и подготовка средств пожаротушения на случай чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники МЧС проведут рейды и учения, установят дежурства.
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