Уральцы могут повторить путь Жени Лукашина из «Иронии судьбы»

– рассказали Вечерним ведомостям в Авито.

«Генератор случайных чисел 10 января 2025 года определит десятерых победителей, каждый из которых получит 150 тысяч рублей на поездку в город с адресом-двойником. В случае если счастливчик обнаружит сразу несколько объектов в разных городах с тем же адресом, то он сможет выбрать самостоятельно, куда отправиться из предложенных вариантов»,