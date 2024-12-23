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Уральцы могут повторить путь Жени Лукашина из «Иронии судьбы»

17.46 Пятница, 27 декабря 2024
Кадр из фильма: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
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Сервис Авито Путешествий предлагает уральцам повторить путь Жени Лукашина из знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Команда площадки готова оплатить поездку и проживание, если у пользователя совпадёт адрес прописки с адресов любого из объектов жилья, которые есть в базе сервиса.

Чтобы принять участие в новогоднем розыгрыше, на сайте проекта нужно ввести адрес своей прописки.

Для шанса на победы достаточно, чтобы совпали название улицы и номер дома. Вероятность совпадения немаленькая. Ведь база сервиса на сегодняшний день содержит более 400 тысяч квартир, апартаментов и частных домов для краткосрочной аренды по всей России.

«Генератор случайных чисел 10 января 2025 года определит десятерых победителей, каждый из которых получит 150 тысяч рублей на поездку в город с адресом-двойником. В случае если счастливчик обнаружит сразу несколько объектов в разных городах с тем же адресом, то он сможет выбрать самостоятельно, куда отправиться из предложенных вариантов»,

– рассказали Вечерним ведомостям в Авито.


Команда площадки также подчеркивает, что в России лишь 11% улиц носят уникальные названия, поэтому шанс на победу явно есть у многих.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:28 Глава СК заинтересовался ситуацией живущих в разрушающемся доме на Кленовой жителей Нижнего Тагила
13:31 Казахстанская авиакомпания Qazaq air на месяц приостановила авиасообщение с Екатеринбургом
13:12 Свердловская ГАИ призвала водителей к осторожному вождению во время снегопадов
12:50 Сожителю убитой жительницы Нижнего Тагила предъявили обвинение
12:02 На севере Свердловской области зафиксировали землетрясение силой почти 4 балла
11:51 В Ревде после плохой уборки снега депутат гордумы лишился мандата
11:05 Красноуральску увеличили финансирование на 9,8 миллиарда рублей
10:42 К семи с половиной годам приговорили жителя Верхней Салды за причинённую сотруднику изолятора боль
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