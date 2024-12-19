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Казахстанская авиакомпания Qazaq air на месяц приостановила авиасообщение с Екатеринбургом

13.31 Пятница, 27 декабря 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
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Казахстанская авиакомпания Qazaq air сообщила приостановке рейсов по маршруту «Астана – Екатеринбург» на месяц. Такое решение авиаперевозчик объяснил соображениями безопасности.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию»,

говорится в телеграм-канале авиакомпании.


При этом Qazaq air продолжит летать в Омск и Новосибирск.

Авиасообщение с Екатеринбургом приостановили до 27 января 2025 года, после чего будет приниматься решение о возобновлении перелётов или продлении ограничительной меры.

Пассажирам отменённых рейсов обещают вернуть билеты по полной стоимости.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:24 «Жизньмарт» проверили, на животных или людей охотней жертвуют деньги екатеринбуржцы
18:52 Госавтоинспекция Екатеринбурга на несколько дней раньше поздравила горожан с Новым годом
18:24 После внедрения ИИ релевантность выдачи объявлений на Авито повысилась на 25%
18:23 Прокуратура Невьянска добилась взыскания с компании более 2,5 миллионов рублей
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