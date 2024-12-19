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Казахстанская авиакомпания Qazaq air на месяц приостановила авиасообщение с Екатеринбургом
Фото: Юлия Кольтенберг
Казахстанская авиакомпания Qazaq air сообщила приостановке рейсов по маршруту «Астана – Екатеринбург» на месяц. Такое решение авиаперевозчик объяснил соображениями безопасности.
При этом Qazaq air продолжит летать в Омск и Новосибирск.
Авиасообщение с Екатеринбургом приостановили до 27 января 2025 года, после чего будет приниматься решение о возобновлении перелётов или продлении ограничительной меры.
Пассажирам отменённых рейсов обещают вернуть билеты по полной стоимости.
«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию»,
– говорится в телеграм-канале авиакомпании.
При этом Qazaq air продолжит летать в Омск и Новосибирск.
Авиасообщение с Екатеринбургом приостановили до 27 января 2025 года, после чего будет приниматься решение о возобновлении перелётов или продлении ограничительной меры.
Пассажирам отменённых рейсов обещают вернуть билеты по полной стоимости.
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