Казахстанская авиакомпания Qazaq air на месяц приостановила авиасообщение с Екатеринбургом





говорится в телеграм-канале авиакомпании. «Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Казахстанская авиакомпания Qazaq air сообщила приостановке рейсов по маршруту «Астана – Екатеринбург» на месяц. Такое решение авиаперевозчик объяснил соображениями безопасности.При этом Qazaq air продолжит летать в Омск и Новосибирск.Авиасообщение с Екатеринбургом приостановили до 27 января 2025 года, после чего будет приниматься решение о возобновлении перелётов или продлении ограничительной меры.Пассажирам отменённых рейсов обещают вернуть билеты по полной стоимости.