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Родители екатеринбургских дошкольников сэкономили более миллиона рублей благодаря кешбэку при оплате питания
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге родители при оплате питания в детских садах через Систему быстрых платежей (СБП) за первый месяц акции сэкономили более миллиона рублей.
Такой возможностью уже успели воспользоваться 4,5 тысячи родителей.
Напомним, акцию запустили 1 ноября. Сейчас родители дошкольников могут получить скидку в 5%, если будут оплачивать питание через QR-коды. Акция продлится до 31 мая.
Такой возможностью уже успели воспользоваться 4,5 тысячи родителей.
«Акция позволила сэкономить родителям дошкольников свыше 1 000 000 рублей. Учитывая, что срок действия акции составляет 7 месяцев, каждый из пользователей сможет вернуть до 3,5 тысячи рублей»,
– рассказали в мэрии.
Напомним, акцию запустили 1 ноября. Сейчас родители дошкольников могут получить скидку в 5%, если будут оплачивать питание через QR-коды. Акция продлится до 31 мая.
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