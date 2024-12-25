МЧС опровергло информацию о мощном взрыве под Екатеринбургом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером 27 декабря жители Арамили сообщили о громком звуке, напоминающем взрыв. По словам очевидцев, в одном из домов затряслись стёкла. «В Арамиле или округе прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв. В доме окна ходили ходуном», — рассказал URA.RU местный житель.Очевидец предположил, что звук мог быть связан с работой на карьере или полигоне, но источник определить не удалось.Пресс-служба МЧС России по Свердловской области уточнила, что за прошедшие сутки сообщений о подобных инцидентах в экстренные службы не поступало. Пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации.