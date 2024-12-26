Костюмы змеи и Гарри Поттера стали самыми популярными у екатеринбургских детей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В преддверии детских утренников и корпоративов у их родителей по случаю Нового года в Екатеринбурге стали активнее приобретать карнавальные костюмы. Так, спрос на образы героев из сказок, мультфильмов и фильмов в уральской столице вырос на 8%.Как рассказали Вечерним ведомостям в Авито, у детей, например, самым популярным стал костюм Гарри Поттера. Его стали покупать в 4,5 раза чаще, чем в прошлом году. Также в 3 раза чаще стали покупать как для девочек, так и для мальчиков костюм змеи. Замыкают тройку лидеров «Фиксики» – их покупают в 2 раза чаще.Кроме них, популярностью пользуются наряды Леди Баг, Красной шапочки, божьей коровки, снежинки и Маши из «Маши и медведя» у девочек и Тора, пирата, зайчика и человека-паука у мальчиков, а ещё образы волшебников или волшебниц и котов или кошек.Взрослые от детей не отстают. У них традиционно самыми популярными остаются образы Деда Мороза и Снегурочки. Однако в этом году отмечается заметный интерес к костюмам принцесс – их стали покупать в 3 раза чаще, Гринча – в 2,5, Клеопатры – на 31%.В среднем костюм для ребёнка обходится в 1300 рублей, а для взрослого – 1800 рублей.