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Четыре машины столкнулись на ЕКАД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня на 77-м километре, недалеко от съезда на улицу Лучистую, произошла массовая авария. Свердловское УГИБДД сообщает о столкновении четырёх машин.
В связи с происшествием автомобилистам напоминают о необходимости выбирать более осторожный стиль вождения в период снегопадов.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства произошедшего. В результате ДТП люди не пострадали»,
– говорится в сообщении пресс-группы.
В связи с происшествием автомобилистам напоминают о необходимости выбирать более осторожный стиль вождения в период снегопадов.
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