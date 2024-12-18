Четыре машины столкнулись на ЕКАД





– говорится в сообщении пресс-группы. «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства произошедшего. В результате ДТП люди не пострадали»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня на 77-м километре, недалеко от съезда на улицу Лучистую, произошла массовая авария. Свердловское УГИБДД сообщает о столкновении четырёх машин.В связи с происшествием автомобилистам напоминают о необходимости выбирать более осторожный стиль вождения в период снегопадов.