Возрастное ограничение 18+

Урал Мороз вошел в ТОП-10 новогодних персонажей России

13.26 Суббота, 28 декабря 2024
Фото: «Смыслография»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Урал Мороз, волшебный хранитель зимнего духа, который живет в Парке Сказов в поселке Арамиль, вошел в десятку самых упоминаемых новогодних персонажей России по версии аналитического агентства «Смыслография». В 2024 году его медийность выросла на 17,5% по сравнению с предыдущим годом, что позволило ему подняться с 10-го на 9-е место в рейтинге самых упоминаемых новогодних персонажей.

По данным агентства, Урал-Мороз упоминался в СМИ 1527 раз, что на 228 публикаций больше, чем в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году он находился на 12-м месте с 1444 упоминаниями, а в 2020 году занимал 15-е место, имея всего 239 публикаций.

Владислав Бородин, PR-директор Парка Сказов, отметил, что Урал Мороз с каждым годом привлекает все больше внимания. В 2024 году ему было отправлено 2500 писем с новогодними пожеланиями, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. «В ближайшие несколько лет мы нацелены на 4-е место в рейтинге», — добавил он.

В списке самых популярных новогодних персонажей традиционно лидируют Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. Третье место в топе по упоминаниям, как и год назад, занимает Морозко. Также в топ вошли Тальви Укко (Карелия), Мороз Иванович (Новосибирская область), Кыш Бабай (Татарстан), Чысхаан (Якутия), Тол Бабай (Удмуртия) и на десятом месте Паккайне (Карелия).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Госавтоинспекция Екатеринбурга на несколько дней раньше поздравила горожан с Новым годом
26 декабря 2024
Больше половины екатеринбуржцев надеются на повышение зарплат в 2025 году
20 декабря 2024
В Ельцин Центре к праздникам стало «Больше света»
27 декабря 2024
Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет
24 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили

Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:26 Урал Мороз вошел в ТОП-10 новогодних персонажей России
12:27 В Верхней Пышме суд обязал муниципалитет провести капитальный ремонт тепловой сети с износом 88%
11:54 В Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим на новогодние праздники
11:41 МЧС предупреждает о сильном ветре в Свердловской области
11:05 МЧС опровергло информацию о мощном взрыве под Екатеринбургом
10:48 В Нижнем Тагиле открыли четвёртую скейт-площадку и планируют ещё одну
21:42 Подобранного курьером котёнка почти выходили в екатеринбургском зооприюте
20:33 Альпака Шарлотка и Авито учат пользователей безопасности
19:43 Ковочный пресс УЗТМ предлагают сделать памятником
19:24 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хулиганстве и угрозе убийством
19:11 В Ельцин Центре к праздникам стало «Больше света»
18:34 Больше половины из 14 вчерашних свердловских пожаров вспыхивало в жилом секторе
17:59 Родители екатеринбургских дошкольников сэкономили более миллиона рублей благодаря кешбэку при оплате питания
17:46 Уральцы могут повторить путь Жени Лукашина из «Иронии судьбы»
17:03 Четыре машины столкнулись на ЕКАД
16:58 Костюмы змеи и Гарри Поттера стали самыми популярными у екатеринбургских детей
16:08 Свердловская природоохранная прокуратура добилась ликвидации 56 незаконных свалок за 2024 года
15:44 Рыбаков с собакой спасли с дрейфующей льдины в Белоярском водохранилище
14:28 Глава СК заинтересовался ситуацией живущих в разрушающемся доме на Кленовой жителей Нижнего Тагила
13:31 Казахстанская авиакомпания Qazaq air на месяц приостановила авиасообщение с Екатеринбургом
13:12 Свердловская ГАИ призвала водителей к осторожному вождению во время снегопадов
12:50 Сожителю убитой жительницы Нижнего Тагила предъявили обвинение
12:02 На севере Свердловской области зафиксировали землетрясение силой почти 4 балла
11:51 В Ревде после плохой уборки снега депутат гордумы лишился мандата
11:05 Красноуральску увеличили финансирование на 9,8 миллиарда рублей
10:42 К семи с половиной годам приговорили жителя Верхней Салды за причинённую сотруднику изолятора боль
Все новости Свердловской области
18:47 HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве
17:26 Россиянам напомнили, что во время новогодних праздников резко увеличивается количество квартирных краж
15:31 Рассказывать о своём опыте и делиться советами будут московские компании в Клубе работодателей
14:54 Авито поддержит волонтеров, ликвидирующих последствия разлива мазута в Черном море
16:55 Красноярцев предостерегли от покупки известной марки шпрот после случаев ботулизма в Екатеринбурге
20:18 «Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
13:53 Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
Все новости России и мира
13:26 Урал Мороз вошел в ТОП-10 новогодних персонажей России
12:27 В Верхней Пышме суд обязал муниципалитет провести капитальный ремонт тепловой сети с износом 88%
11:54 В Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим на новогодние праздники
11:41 МЧС предупреждает о сильном ветре в Свердловской области
11:05 МЧС опровергло информацию о мощном взрыве под Екатеринбургом
10:48 В Нижнем Тагиле открыли четвёртую скейт-площадку и планируют ещё одну
21:42 Подобранного курьером котёнка почти выходили в екатеринбургском зооприюте
20:33 Альпака Шарлотка и Авито учат пользователей безопасности
19:43 Ковочный пресс УЗТМ предлагают сделать памятником
19:24 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хулиганстве и угрозе убийством
19:11 В Ельцин Центре к праздникам стало «Больше света»
18:34 Больше половины из 14 вчерашних свердловских пожаров вспыхивало в жилом секторе
17:59 Родители екатеринбургских дошкольников сэкономили более миллиона рублей благодаря кешбэку при оплате питания
17:46 Уральцы могут повторить путь Жени Лукашина из «Иронии судьбы»
17:03 Четыре машины столкнулись на ЕКАД
16:58 Костюмы змеи и Гарри Поттера стали самыми популярными у екатеринбургских детей
16:08 Свердловская природоохранная прокуратура добилась ликвидации 56 незаконных свалок за 2024 года
15:44 Рыбаков с собакой спасли с дрейфующей льдины в Белоярском водохранилище
14:28 Глава СК заинтересовался ситуацией живущих в разрушающемся доме на Кленовой жителей Нижнего Тагила
13:31 Казахстанская авиакомпания Qazaq air на месяц приостановила авиасообщение с Екатеринбургом
13:12 Свердловская ГАИ призвала водителей к осторожному вождению во время снегопадов
12:50 Сожителю убитой жительницы Нижнего Тагила предъявили обвинение
12:02 На севере Свердловской области зафиксировали землетрясение силой почти 4 балла
11:51 В Ревде после плохой уборки снега депутат гордумы лишился мандата
11:05 Красноуральску увеличили финансирование на 9,8 миллиарда рублей
10:42 К семи с половиной годам приговорили жителя Верхней Салды за причинённую сотруднику изолятора боль
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK