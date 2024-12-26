Урал Мороз вошел в ТОП-10 новогодних персонажей России

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Урал Мороз, волшебный хранитель зимнего духа, который живет в Парке Сказов в поселке Арамиль, вошел в десятку самых упоминаемых новогодних персонажей России по версии аналитического агентства «Смыслография». В 2024 году его медийность выросла на 17,5% по сравнению с предыдущим годом, что позволило ему подняться с 10-го на 9-е место в рейтинге самых упоминаемых новогодних персонажей.По данным агентства, Урал-Мороз упоминался в СМИ 1527 раз, что на 228 публикаций больше, чем в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году он находился на 12-м месте с 1444 упоминаниями, а в 2020 году занимал 15-е место, имея всего 239 публикаций.Владислав Бородин, PR-директор Парка Сказов, отметил, что Урал Мороз с каждым годом привлекает все больше внимания. В 2024 году ему было отправлено 2500 писем с новогодними пожеланиями, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. «В ближайшие несколько лет мы нацелены на 4-е место в рейтинге», — добавил он.В списке самых популярных новогодних персонажей традиционно лидируют Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. Третье место в топе по упоминаниям, как и год назад, занимает Морозко. Также в топ вошли Тальви Укко (Карелия), Мороз Иванович (Новосибирская область), Кыш Бабай (Татарстан), Чысхаан (Якутия), Тол Бабай (Удмуртия) и на десятом месте Паккайне (Карелия).