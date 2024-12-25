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В Нижнем Тагиле открыли четвёртую скейт-площадку и планируют ещё одну
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле завершилось строительство новой скейт-площадки в парке Победы на ГГМ. Это уже четвёртая подобная арена, созданная в городе за последние годы. Глава города отметил, что скейт-площадки пользуются популярностью среди местной молодёжи.
Как сообщает администрация города, новая бетонная арена для катания на скейтбордах, самокатах, BMX-велосипедах и роликах занимает более 700 кв. м и уступает по площади только скейт-парку на Пихтовых горах.
В планах города — создание скейт-площадки, подходящей для круглогодичного использования. Сейчас обсуждаются варианты типовых проектов, которые можно адаптировать для размещения внутри существующих зданий.
Как сообщает администрация города, новая бетонная арена для катания на скейтбордах, самокатах, BMX-велосипедах и роликах занимает более 700 кв. м и уступает по площади только скейт-парку на Пихтовых горах.
В планах города — создание скейт-площадки, подходящей для круглогодичного использования. Сейчас обсуждаются варианты типовых проектов, которые можно адаптировать для размещения внутри существующих зданий.
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