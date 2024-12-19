В Верхней Пышме суд обязал муниципалитет провести капитальный ремонт тепловой сети с износом 88%

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Прокуратура Верхней Пышмы выявила нарушения в сфере теплоснабжения, связанные с аварийным состоянием участка сети по улице Уральских рабочих. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что износ сети составляет 88%.Обследование показало, что участок протяжённостью более 470 метров давно нуждается в капитальном ремонте. Однако этот участок не включён ни в муниципальную программу, утверждённую администрацией округа, ни в план ремонтных работ АО «Управление тепловыми сетями», которое эксплуатирует сети. Среди выявленных проблем — коррозия труб и высокое давление, что свидетельствует о длительном отсутствии модернизации.В соответствии с законодательством, коммунальные услуги должны предоставляться в надлежащем качестве и объёмах. Прокуратура направила иск в Верхнепышминский городской суд с требованием включить этот участок в программу развития ЖКХ и провести капитальный ремонт до 1 сентября 2025 года. Суд удовлетворил иск в полном объёме, обязав муниципалитет провести необходимые работы. Решение суда вступило в силу.