Возрастное ограничение 18+
Свердловская природоохранная прокуратура добилась ликвидации 56 незаконных свалок за 2024 года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Природоохранная прокуратура Свердловской области за 2024 года добилась ликвидации 56 несанкционированных свалок. Такую статистику Вечерним ведомостям приводят в ведомстве.
Так, одна их последних незаконных свалок была ликвидирована на территории, находящейся в собственности администрации Режевского городского округа. К ней природоохранный прокурор региона подавал исковое заявление с требованием убрать свалку, и после решения суда, вставшего на сторону прокуратуры, мусор был вывезен.
И это один пример из множества. Усилиями ведомства свалки также ликвидировались в лесных массивах и водоохранных зонах.
Так, одна их последних незаконных свалок была ликвидирована на территории, находящейся в собственности администрации Режевского городского округа. К ней природоохранный прокурор региона подавал исковое заявление с требованием убрать свалку, и после решения суда, вставшего на сторону прокуратуры, мусор был вывезен.
И это один пример из множества. Усилиями ведомства свалки также ликвидировались в лесных массивах и водоохранных зонах.
«Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура на постоянной основе надзирает за соблюдением законодательства об отходах производства и потребления, а именно решение вопросов по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»,
– подчеркивают в областной прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию