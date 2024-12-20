Свердловская природоохранная прокуратура добилась ликвидации 56 незаконных свалок за 2024 года





– подчеркивают в областной прокуратуре. «Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура на постоянной основе надзирает за соблюдением законодательства об отходах производства и потребления, а именно решение вопросов по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Природоохранная прокуратура Свердловской области за 2024 года добилась ликвидации 56 несанкционированных свалок. Такую статистику Вечерним ведомостям приводят в ведомстве.Так, одна их последних незаконных свалок была ликвидирована на территории, находящейся в собственности администрации Режевского городского округа. К ней природоохранный прокурор региона подавал исковое заявление с требованием убрать свалку, и после решения суда, вставшего на сторону прокуратуры, мусор был вывезен.И это один пример из множества. Усилиями ведомства свалки также ликвидировались в лесных массивах и водоохранных зонах.