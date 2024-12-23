В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хулиганстве и угрозе убийством

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В уральской столице завершено судебное разбирательство по делу о нападении и угрозах убийством, произошедших осенью 2023 года. Инцидент, который стал причиной уголовного разбирательства, случился 17 сентября во дворе дома на улице Щербакова.Согласно материалам следствия, двое мужчин напали на местного жителя, действуя из хулиганских побуждений. Они нанесли пострадавшему телесные повреждения, но мужчина оказал активное сопротивление и смог предотвратить более серьёзные последствия. Однако конфликт этим не закончился. Вечером того же дня один из нападавших, не смирившись с исходом столкновения, выдвинул в адрес пострадавшего угрозу убийством. В критический момент ситуацию спасло вмешательство полиции: сотрудники прибыли на место происшествия, где смогли предотвратить возможное продолжение преступных действий.Следователи СК России оперативно провели расследование. Было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, а также проведены необходимые экспертизы, подтвердившие вину нападавших. Суд признал обоих виновными. Один из подсудимых получил наказание в виде года и пяти месяцев лишения свободы, второй проведёт год и три месяца в исправительной колонии общего режима.