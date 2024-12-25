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Глава СК заинтересовался ситуацией живущих в разрушающемся доме на Кленовой жителей Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле жильцы одного из домов на улице Кленовой живут с дырами в крыши, из-за чего дом постоянно топит, и с разрушающимися конструкциями. Люди опасаются, что их жилище в какой-то момент рухнет.
По данным Следкома, ссылающегося на социальные сети, дом, о котором идёт речь, был построен в 1959 году и сейчас находится в очень плохом состоянии.
Ситуацией заинтересовался глава СК. Он потребовал от СУ СКР по Свердловской области, который сейчас проводит проверку по статье 293 УК РФ – о халатности, предоставить ему доклад о предварительных результатах проверки.
По данным Следкома, ссылающегося на социальные сети, дом, о котором идёт речь, был построен в 1959 году и сейчас находится в очень плохом состоянии.
«Говорится, что в крыше их дома, построенного в 1959 году, огромные дыры, через которые заливает квартиры, куски деревянных и бетонных конструкций вываливаются на людей»,
– пишет ведомство.
Ситуацией заинтересовался глава СК. Он потребовал от СУ СКР по Свердловской области, который сейчас проводит проверку по статье 293 УК РФ – о халатности, предоставить ему доклад о предварительных результатах проверки.
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