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Глава СК заинтересовался ситуацией живущих в разрушающемся доме на Кленовой жителей Нижнего Тагила

14.28 Пятница, 27 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Нижнем Тагиле жильцы одного из домов на улице Кленовой живут с дырами в крыши, из-за чего дом постоянно топит, и с разрушающимися конструкциями. Люди опасаются, что их жилище в какой-то момент рухнет.

По данным Следкома, ссылающегося на социальные сети, дом, о котором идёт речь, был построен в 1959 году и сейчас находится в очень плохом состоянии.

«Говорится, что в крыше их дома, построенного в 1959 году, огромные дыры, через которые заливает квартиры, куски деревянных и бетонных конструкций вываливаются на людей»,

– пишет ведомство.


Ситуацией заинтересовался глава СК. Он потребовал от СУ СКР по Свердловской области, который сейчас проводит проверку по статье 293 УК РФ – о халатности, предоставить ему доклад о предварительных результатах проверки.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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