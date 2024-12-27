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Студент, пытавшийся запустить салют у банкоматов в Екатеринбурге, дал признательные показания
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Студент, пытавшийся запустить салют у банкоматов в Екатеринбурге, дал признательные показания по возбуждённому против него делу об умышленном уничтожении имущества. После этого статью переквалифицировали на теракт.
ГУ МВД по Свердловской области поделилось видеозаписью признания и раскаяния 19-летнего студента УГМУ из Челябинска.
«Студент медуниверситета попросил прощения у свердловской полиции», — таким заголовком сопроводили материал в пресс-службе областного главка.
Как сообщил руководитель пресс-службы Валерий Горелых, сотрудниками следственного подразделения ОП № 12 против 19-летнего Дмитрия было возбуждено дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ с применением части 3 статьи 30). Валерий Горелых заявил, что до судебного разбирательства «подозреваемый будет находиться на подписке о невыезде».
Однако потом в полиции добавили: «Когда этот материал был уже готов, полковник Горелых дополнительно сообщил масс-медиа о том, что следователи полиции столицы Среднего Урала переквалифицировали уголовное дело на более суровую статью – 205 УК РФ (терроризм), наказание по которой лишение свободы вплоть до пожизненного».
Будет ли теперь, в связи с переквалификацией деяния челябинского студента екатеринбургского вуза, пересматриваться мера пресечения, в полиции не уточнили.
ГУ МВД по Свердловской области поделилось видеозаписью признания и раскаяния 19-летнего студента УГМУ из Челябинска.
«Студент медуниверситета попросил прощения у свердловской полиции», — таким заголовком сопроводили материал в пресс-службе областного главка.
Как сообщил руководитель пресс-службы Валерий Горелых, сотрудниками следственного подразделения ОП № 12 против 19-летнего Дмитрия было возбуждено дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ с применением части 3 статьи 30). Валерий Горелых заявил, что до судебного разбирательства «подозреваемый будет находиться на подписке о невыезде».
Подозреваемого сначала обманули по распространенной схеме – под видом работников МТС и ФСБ, а затем убедили применить пиротехническое устройство в виде фейерверка у банкомата, чтобы, якобы, помочь изобличить преступников,
— сказал полковник Горелых
Однако потом в полиции добавили: «Когда этот материал был уже готов, полковник Горелых дополнительно сообщил масс-медиа о том, что следователи полиции столицы Среднего Урала переквалифицировали уголовное дело на более суровую статью – 205 УК РФ (терроризм), наказание по которой лишение свободы вплоть до пожизненного».
Будет ли теперь, в связи с переквалификацией деяния челябинского студента екатеринбургского вуза, пересматриваться мера пресечения, в полиции не уточнили.
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