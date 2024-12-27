Студент, пытавшийся запустить салют у банкоматов в Екатеринбурге, дал признательные показания

— сказал полковник Горелых

Подозреваемого сначала обманули по распространенной схеме – под видом работников МТС и ФСБ, а затем убедили применить пиротехническое устройство в виде фейерверка у банкомата, чтобы, якобы, помочь изобличить преступников,