Подобранного курьером котёнка почти выходили в екатеринбургском зооприюте

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Историю чудесного спасения маленького котёнка рассказали в екатеринбургском приюте для больных и раненных животных «Клякса». А начиналась она жутко.Крохотного, не способного на самостоятельную жизнь котёнка кто-то выбросил на проспекте Космонавтов, неподалёку от магазина «Metro Cash & Carry». Оказавшись одна, эта малютка запаниковала и, по всей видимости, попыталась перебежать через оживлённую проезжую часть. Попытка была неудачной — обездвиженное, обезображенное тельце заметил курьер одной из торговой семьи. При виде израненного, но ещё живого котёнка, молодой человек забыл про работу и, подобрав умирающее животное, начал искать людей, которые могли бы спасти малыша.Такие люди нашлись в «Кляксе» — известный екатеринбуржцам приют территориально расположен в том же Орджоникидзевском районе города. Там начали хлопотать над едва не погибшим котёнком, как и над всяким другим животным, даже кажущимся безнадёжным.Сейчас, спустя время, котёнок-девочка, получившая кличку Фаечка, почти восстановилась от своих страшных ран. Но и сумма огромного долга перед ветврачами у «Кляксы» увеличилась за счёт анализов, операций и послеоперационного ухода в «зверинной» клинике.«Клякса» продолжает выхаживать выздоравливающую Фаю и обращается к согражданам за помощью в оплате долга. Напомним реквизиты, по которым можно перечислить посильную финансовую помощь: