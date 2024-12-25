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С 2025 года изменится стоимость посещения уральского парка «Оленьи ручьи»

18.06 Суббота, 28 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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С 1 января 2025 года в Свердловской области изменится стоимость посещения природного парка «Оленьи ручьи» в соответствии с новым постановлением. Плата за одного взрослого составит 522 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Стоимость определяется постановлением Правительства Свердловской области, согласно которому плата для физических лиц составляет 2,7% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России.

Некоторые категории граждан могут посетить парк бесплатно. В их числе дети до 18 лет, многодетные родители, пенсионеры, инвалиды с сопровождающими, ветераны боевых действий и другие льготники. Для подтверждения права на бесплатное посещение необходимо предоставить соответствующие документы.

Парк «Оленьи ручьи» известен своей уникальной природой: здесь обустроены маршруты для пеших прогулок, позволяющие насладиться красотой окружающей среды, не нарушая её экосистему. На территории парка, богатой растительным и животным миром, расположено более 20 памятников природы. Можно прогуляться по тропинкам вдоль рек, скал и пещер или остаться на ночь.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:26 Урал Мороз вошел в ТОП-10 новогодних персонажей России
12:27 В Верхней Пышме суд обязал муниципалитет провести капитальный ремонт тепловой сети с износом 88%
11:54 В Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим на новогодние праздники
11:41 МЧС предупреждает о сильном ветре в Свердловской области
11:05 МЧС опровергло информацию о мощном взрыве под Екатеринбургом
10:48 В Нижнем Тагиле открыли четвёртую скейт-площадку и планируют ещё одну
21:42 Подобранного курьером котёнка почти выходили в екатеринбургском зооприюте
20:33 Альпака Шарлотка и Авито учат пользователей безопасности
19:43 Ковочный пресс УЗТМ предлагают сделать памятником
19:24 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хулиганстве и угрозе убийством
19:11 В Ельцин Центре к праздникам стало «Больше света»
18:34 Больше половины из 14 вчерашних свердловских пожаров вспыхивало в жилом секторе
17:59 Родители екатеринбургских дошкольников сэкономили более миллиона рублей благодаря кешбэку при оплате питания
17:46 Уральцы могут повторить путь Жени Лукашина из «Иронии судьбы»
17:03 Четыре машины столкнулись на ЕКАД
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16:08 Свердловская природоохранная прокуратура добилась ликвидации 56 незаконных свалок за 2024 года
15:44 Рыбаков с собакой спасли с дрейфующей льдины в Белоярском водохранилище
14:28 Глава СК заинтересовался ситуацией живущих в разрушающемся доме на Кленовой жителей Нижнего Тагила
13:31 Казахстанская авиакомпания Qazaq air на месяц приостановила авиасообщение с Екатеринбургом
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