С 2025 года изменится стоимость посещения уральского парка «Оленьи ручьи»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 1 января 2025 года в Свердловской области изменится стоимость посещения природного парка «Оленьи ручьи» в соответствии с новым постановлением. Плата за одного взрослого составит 522 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте парка.Стоимость определяется постановлением Правительства Свердловской области, согласно которому плата для физических лиц составляет 2,7% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России.Некоторые категории граждан могут посетить парк бесплатно. В их числе дети до 18 лет, многодетные родители, пенсионеры, инвалиды с сопровождающими, ветераны боевых действий и другие льготники. Для подтверждения права на бесплатное посещение необходимо предоставить соответствующие документы.Парк «Оленьи ручьи» известен своей уникальной природой: здесь обустроены маршруты для пеших прогулок, позволяющие насладиться красотой окружающей среды, не нарушая её экосистему. На территории парка, богатой растительным и животным миром, расположено более 20 памятников природы. Можно прогуляться по тропинкам вдоль рек, скал и пещер или остаться на ночь.