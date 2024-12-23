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В Ельцин Центре к праздникам стало «Больше света»

19.11 Пятница, 27 декабря 2024
Фото: Ельцин Центр
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К Новому году и первому круглому юбилею пространство Атриума Ельцин Центра осветилось новой инсталляцией под названием «Больше света». Этот арт-объект, созданный художницей Анной Комаровой, мягкими световыми линиями подчёркивает как грандиозные масштабы, так и уют центрального зала Ельцин Центра.

Анна Комарова рассказала, что идея инсталляции родилась из её восхищения масштабами Атриума, где огромный стеклянный потолок поднимается на семь этажей над головой. Несмотря на это, кажется, что в зале не хватает света, так как дневные лучи редко проникают через стекло. Поэтому в помещении постоянно используется искусственное освещение. Художница создала образ гигантской еловой ветви, проникающей через потолок и стены. Ветвь, словно разбитая на фрагменты, выглядит как мерцающие стеклянные осколки с подсвеченным контуром. Этим автор хотела добиться ощущения, будто посетитель смотрит на небо сквозь ветви деревьев.

Инсталляция сопровождается звуковым оформлением, разработанным программным директором Центра Ильёй Смирновым. Совместно свет и звук создают тёплую атмосферу, так подходящую для новогодних праздников.

Но инсталляцию «Больше света» смонтировали не только к Новому году, но и к первому круглому юбилею Ельцин Центра – в 2025 году ему исполнится 10 лет.

«Этот арт-объект отражает всё, что мы делаем уже десять лет. Ельцин Центр стал символом света, творчества, свободы мысли и умения удивлять. Если наши гости находят всё это в наших стенах – мы чувствуем, что движемся в верном направлении», — отметила первый заместитель исполнительного директора Центра Людмила Телень.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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11:51 В Ревде после плохой уборки снега депутат гордумы лишился мандата
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10:42 К семи с половиной годам приговорили жителя Верхней Салды за причинённую сотруднику изолятора боль
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