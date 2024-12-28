В Нижнем Тагиле в 2024 году проведено более 45 тысяч исследований воздуха, 2% проб оказались неудовлетворительными

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В 2024 году в Нижнем Тагиле проведено 45 375 замеров качества атмосферного воздуха. Мониторинг организован на пяти маршрутных постах, расположенных в ключевых точках города: на улице Октябрьской революции, пересечении Октябрьского и Уральского проспектов, улицах Космонавтов и Высокогорской, улице Кутузова, 8, а также на пересечении проспекта Дзержинского и улиц Свердлова, Орджоникидзе и Молодёжной. Исследования охватывают 32 основных загрязняющих вещества, оказывающих влияние на качество воздуха.Как сообщает официальный канал Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, из всех проведённых замеров 36 000 были максимальными разовыми, а 9 375 — среднесуточными. Превышение допустимых норм зафиксировано в 2% проб.Работа по проекту «Чистый воздух» продолжится до конца 2026 года. Согласно плану, объём выбросов в атмосферу в Нижнем Тагиле планируется сократить на 31 тысячу тонн, что составит 21,5% от уровня 2017 года.