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Свердловская ГАИ призвала водителей к осторожному вождению во время снегопадов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Свердловскую область обрушились снегопады. В связи с этим в областной ГАИ водителей призывают к осторожному вождению.
Автомобилистов просят избегать резких манёвров, увеличивать дистанцию между транспортом и быть внимательнее при проезде перекрёстков и пешеходных переходов.
«Свердловская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную бдительность на дорогах. Снежные осадки значительно ухудшают видимость и создают скользкое покрытие на дороге»,
– говорится в сообщении регионального УГИБДД.
Автомобилистов просят избегать резких манёвров, увеличивать дистанцию между транспортом и быть внимательнее при проезде перекрёстков и пешеходных переходов.
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