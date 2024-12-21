Свердловская ГАИ призвала водителей к осторожному вождению во время снегопадов





– говорится в сообщении регионального УГИБДД. «Свердловская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную бдительность на дорогах. Снежные осадки значительно ухудшают видимость и создают скользкое покрытие на дороге»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Свердловскую область обрушились снегопады. В связи с этим в областной ГАИ водителей призывают к осторожному вождению.Автомобилистов просят избегать резких манёвров, увеличивать дистанцию между транспортом и быть внимательнее при проезде перекрёстков и пешеходных переходов.