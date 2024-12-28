Обвиняемый в покушениях на изнасилование екатеринбургский священник уехал в зону боевых действий

— утверждает архиерей

Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить и получил прощение у оскобленных им людей. Сегодня он приступил к иному служению – Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд,