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Обвиняемый в покушениях на изнасилование екатеринбургский священник уехал в зону боевых действий
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Запрещённый в служении после возбуждения уголовного дела против него Даниил Сидоров заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Об этом пишет митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг), секретарём-референтом которого Сидоров работал до того, как попал в скандал.
Дело против Сидорова было возбуждено в конце ноября — по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК с применением части 3 статьи 30 УК) РФ. Основанием стали его действия у подъезда на улице Куйбышева, когда он сначала мастурбировал перед дверью, а потом напал на возвращавшуюся домой 19-летнюю девушку (это попало на видео). В декабре ТАСС сообщило, что против Сидорова возбуждено второе уголовное дело — из-за домогательств к 38-летней женщине. Следствие просило поместить экс-священнослужителя в СИЗО, но Октябрьский райсуд суд отказал в этом, избрав самую мягкую меру пресечения — запрет определённых действий.
Недавно стало известно, что в зону боевых действий, по некоторым данным, отправился задержанный за получение взятки зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга. Перед этим его отпустили из СИЗО.
Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить и получил прощение у оскобленных им людей. Сегодня он приступил к иному служению – Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд,
— утверждает архиерей
Дело против Сидорова было возбуждено в конце ноября — по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК с применением части 3 статьи 30 УК) РФ. Основанием стали его действия у подъезда на улице Куйбышева, когда он сначала мастурбировал перед дверью, а потом напал на возвращавшуюся домой 19-летнюю девушку (это попало на видео). В декабре ТАСС сообщило, что против Сидорова возбуждено второе уголовное дело — из-за домогательств к 38-летней женщине. Следствие просило поместить экс-священнослужителя в СИЗО, но Октябрьский райсуд суд отказал в этом, избрав самую мягкую меру пресечения — запрет определённых действий.
Недавно стало известно, что в зону боевых действий, по некоторым данным, отправился задержанный за получение взятки зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга. Перед этим его отпустили из СИЗО.
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